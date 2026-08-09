|Krypto-Marktbericht
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09.08.2026 12:43:06
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Mittag am Kryptomarkt
Bitcoin ist am Mittag 64.914,92 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 12:26 um 0,01 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 64.910,59 US-Dollar stand.
Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,22 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -10,8 Prozent.
Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergauf. Litecoin steigt 0,31 Prozent auf 46,13 US-Dollar, nach 45,98 US-Dollar am Vortag.
Indes steigt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.917,00 US-Dollar am Vortag auf 1.919,87 US-Dollar nach oben (0,15 Prozent).
Daneben steigt Bitcoin Cash um 0,35 Prozent auf 216,64 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 215,88 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 1,037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Nach 376,91 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagmittag um 1,32 Prozent auf 381,90 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1993 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:26 auf 0,1965 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1628 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1644 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,3293 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3288 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Aufschlag. Um 12:26 notiert der Binancecoin-Kurs 0,52 Prozent stärker bei 603,79 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 600,68 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0704 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 12:26 auf 0,0702 US-Dollar beziffert.
Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,71 Prozent auf 76,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 76,00 US-Dollar.
Zudem legt Avalanche zu. Um 0,15 Prozent verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 12:26 auf 6,485 US-Dollar, nachdem Avalanche am Vortag noch 6,476 US-Dollar wert war.
In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Chainlink-Kurs um 0,21 Prozent auf 8,320 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,302 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen kommt der Sui-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,6928 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.at
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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