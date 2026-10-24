|Krypto-Marktbericht
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24.10.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gesunken. So verlor Bitcoin um 17:10 1,57 Prozent auf 79.784,38 US-Dollar. Gestern lag der Kurs bei 81.056,34 US-Dollar.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 16,6 Prozent.
Nach 57,08 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 2,74 Prozent auf 55,51 US-Dollar gesunken.
Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt 2,73 Prozent auf 2.318,29 US-Dollar, nach 2.383,41 US-Dollar am Vortag.
Daneben fällt Bitcoin Cash um 3,37 Prozent auf 271,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 281,08 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Ripple-Kurs 2,07 Prozent schwächer bei 1,266 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,292 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Monero-Kurs um 1,62 Prozent auf 594,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 584,63 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Cardano um 3,20 Prozent auf 0,2033 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2100 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1687 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,3286 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3295 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 2,10 Prozent auf 722,45 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 737,96 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Samstagnachmittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0757 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0785 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 2,88 Prozent auf 99,70 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 102,65 US-Dollar wert.
Inzwischen fällt der Avalanche-Kurs um 3,15 Prozent auf 8,751 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,035 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 3,55 Prozent auf 11,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,80 US-Dollar wert.
Nach 0,9568 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Samstagnachmittag um 3,65 Prozent auf 0,9220 US-Dollar gesunken.Redaktion finanzen.at
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