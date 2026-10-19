So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt

Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co..

Bitcoin ist am Vormittag 82.742,65 US-Dollar wert. So stieg der Bitcoin-Kurs um 09:40 um 0,96 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 81.956,67 US-Dollar stand.

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 3,0 Prozent auf 11,00 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben steigt Litecoin um 1,60 Prozent auf 60,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 59,06 US-Dollar.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 1,07 Prozent auf 2.431,13 US-Dollar, nach 2.405,48 US-Dollar am Vortag.

Daneben präsentiert sich Bitcoin Cash mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Bitcoin Cash-Kurs 1,15 Prozent stärker bei 279,24 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 276,07 US-Dollar.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,98 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:40 auf 1,317 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,304 US-Dollar wert war.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,17 Prozent auf 595,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 594,64 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2209 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,2217 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1793 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1776 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3308 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Binancecoin-Kurs um 0,72 Prozent auf 727,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 722,21 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0799 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Solana-Kurs 1,77 Prozent stärker bei 105,81 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 103,97 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Avalanche-Kurs um 0,39 Prozent auf 9,804 US-Dollar. Am Tag zuvor war Avalanche 9,765 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,61 Prozent auf 12,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 12,03 US-Dollar wert.

Daneben wertet Sui um 09:40 auf. Es geht 1,83 Prozent auf 1,014 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,9962 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.at

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.