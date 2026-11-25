So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 09:41 fällt Bitcoin 0,91 Prozent auf 59.164,32 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 59.709,39 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,0 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,37 Prozent auf 40,63 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 40,78 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 1,67 Prozent auf 1.647,99 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.675,93 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Bitcoin Cash-Kurs kaum vom Fleck. Nach 196,97 US-Dollar am Vortag, tendiert Bitcoin Cash um 09:41 bei 196,97 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9231 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 09:41 auf 0,9232 US-Dollar beziffert.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 507,26 US-Dollar am Vortag auf 506,63 US-Dollar nach unten (0,12 Prozent).

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1442 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1429 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1241 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1241 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,3083 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,96 Prozent auf 542,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 547,30 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Dogecoin-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Dogecoin um 1,19 Prozent auf 0,0545 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,0551 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt Solana nach. Um 2,27 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 68,05 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 69,63 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Avalanche-Kurs. Für Avalanche geht es nach 6,555 US-Dollar am Vortag auf 6,488 US-Dollar nach unten (1,02 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 0,88 Prozent auf 8,749 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,827 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Sui-Kurs um 0,46 Prozent auf 0,6435 US-Dollar. Gestern war Sui noch 0,6465 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net

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