So lohnend wäre ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Binance Coin notierte am 11.11.2022 bei 290,13 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BNBinvestiert, wäre er nun im Besitz von 3,447 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären am 11.11.2025 3 302,42 USD wert gewesen, da der BNB-USD-Kurs bei 958,12 USD lag. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 230,24 Prozent vermehrt.
Bei 533,45 USD erreichte die Kryptowährung am 10.03.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1 310,96 USD..
