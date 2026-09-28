So lohnend wäre ein Einstieg in Ethereum von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ethereum Anlegern gebracht.

Ethereum kostete gestern vor 3 Jahren 1 597,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in ETH investiert worden wären, hätte man nun 6,260 Ethereum im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 817,18 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.09.2026 auf 2 686,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,17 Prozent gesteigert.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4 691,48 USD.

Redaktion finanzen.net