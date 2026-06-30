|Wertentwicklung im Fokus
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30.06.2026 11:03:13
So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen
Am 29.06.2025 lag der Kurs von Monero bei 313,34 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in XMR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,3191 Monero. Da sich der Wert von Monero am 29.06.2026 auf 316,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100,85 USD wert. Mit einer Performance von +0,85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 15.08.2025 bei 235,55 USD. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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