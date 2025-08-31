|Langfristige Investition
So lohnend wäre ein Einstieg in Sui von vor 1 Jahr gewesen
Sui kostete gestern vor 1 Jahr 0,8329 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUIinvestiert, wäre er nun im Besitz von 12 005,83 Sui. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 30.08.2025 gerechnet (3,305 USD), wäre das Investment nun 39 684,96 USD wert. Damit wäre das Investment 296,85 Prozent mehr wert.
Am 01.09.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7637 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.01.2025 bei 5,296 USD.
