Entwicklung unter der Lupe 25.08.2025 11:03:13

So lohnend wäre ein Investment in Bitcoin von vor 10 Jahren gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bitcoin-Investments gewesen.

Am 24.08.2015 lag der Kurs von Bitcoin bei 222,40 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BTC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,96 Bitcoin. Da sich der Wert von Bitcoin am 24.08.2025 auf 113 420,25 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 099 831,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50 898,31 Prozent.

Am 06.09.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 53 914,82 USD. Bei 123 415,86 USD erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

