|Krypto-Performance im Fokus
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24.03.2026 11:03:13
So lohnend wäre ein Investment in Monero von vor 3 Jahren gewesen
Am 23.03.2023 lag der Kurs von Monero bei 156,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,383 XMR. Da sich der Wert von Monero am 23.03.2026 auf 350,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 239,26 USD wert. Mit einer Performance von +123,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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