Krypto-Performance im Fokus 24.03.2026 11:03:13

So lohnend wäre ein Investment in Monero von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Monero von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Monero verdienen können.

Am 23.03.2023 lag der Kurs von Monero bei 156,66 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,383 XMR. Da sich der Wert von Monero am 23.03.2026 auf 350,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 239,26 USD wert. Mit einer Performance von +123,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am 08.04.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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