Lukrative XRP-Investition? 28.07.2026 11:03:13

So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Ripple von vor 10 Jahren gewesen

Wer vor Jahren in Ripple investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Ripple kostete am 27.07.2016 0,005904 USD. Bei einer XRP-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 938,01 Ripple. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 033,38 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.07.2026 auf 1,065 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17 933,38 Prozent gesteigert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ripple am 30.06.2026 bei 1,038 USD. Am 07.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,317 USD.

Redaktion finanzen.net

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