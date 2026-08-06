Krypto-Investition im Fokus 06.08.2026 19:43:13

So lohnend wäre ein Investment in Solana von vor 5 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Investment in Solana von vor 5 Jahren gewesen

Das wäre der Verdienst eines frühen Solana-Engagements gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Solana bei 37,37 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in SOL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 267,63 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 05.08.2026 19 801,03 USD wert gewesen, da der SOL-USD-Kurs bei 73,99 USD lag. Damit hätte sich der Wert des Investments um 98,01 Prozent erhöht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.06.2026 bei 62,15 USD. Bei 247,55 USD erreichte der Coin am 18.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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