02.12.2025 19:43:13
So lohnend wäre ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren gewesen
Stellar wurde am 01.12.2022 zu einem Wert von 0,087482 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11 430,98 Stellar. Da sich der Wert eines Coins am 01.12.2025 auf 0,2341 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 676,29 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 167,63 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 bei 0,2206 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 03.12.2024 bei 0,5105 USD..
