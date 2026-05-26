XLM-Investment 26.05.2026 19:43:13

So lohnend wäre ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Stellar-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Investment verdienen können.

Stellar wurde am 25.05.2023 zu einem Wert von 0,087010 USD gehandelt. Bei einem Investment von 1 000 USD in XLM vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11 492,93 Stellar. Da sich der Wert eines Coins am 25.05.2026 auf 0,1498 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 721,13 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 72,11 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Stellar am 17.07.2025 bei 0,5023 USD..

Redaktion finanzen.net

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