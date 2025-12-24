Lukratives TRX-Investment? 24.12.2025 11:03:13

So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Vor Jahren Tron gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Tron war gestern vor 3 Jahren 0,054221 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 184 431,03 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 253,26 USD, da Tron am 23.12.2025 0,2833 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 422,53 Prozent gesteigert.

Am 16.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1798
0,0002
0,02
Japanischer Yen
183,85
-0,3100
-0,17
Britische Pfund
0,8728
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9282
-0,0009
-0,09
Hongkong-Dollar
9,172
-0,0002
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen