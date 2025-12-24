So lohnend wäre ein Tron-Investment von vor 3 Jahren gewesen

Tron war gestern vor 3 Jahren 0,054221 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 184 431,03 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 253,26 USD, da Tron am 23.12.2025 0,2833 USD wert war. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 422,53 Prozent gesteigert.

Am 16.03.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2122 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net