So lohnend wäre eine Binance Coin-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Bei einem frühen Einstieg in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 17.03.2025 kostete Binance Coin 630,42 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1586 Binance Coin. Da sich der Wert von Binance Coin am 17.03.2026 auf 668,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,11 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,11 Prozent zugenommen.

Am 08.04.2025 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 553,34 USD. Bei 1 310,96 USD erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net