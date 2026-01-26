So lohnend wäre eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum Classic-Investment verdienen können.

Ethereum Classic wurde am 25.01.2021 zu einem Wert von 7,490 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,35 Ethereum Classic. Da sich der Wert eines Coins am 25.01.2026 auf 11,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48,47 Prozent.

Bei 11,12 USD erreichte ETC am 25.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 31.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,82 USD.

Redaktion finanzen.net