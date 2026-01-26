Anlage im Blick 26.01.2026 19:43:13

So lohnend wäre eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum Classic-Investment verdienen können.

Ethereum Classic wurde am 25.01.2021 zu einem Wert von 7,490 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,35 Ethereum Classic. Da sich der Wert eines Coins am 25.01.2026 auf 11,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 148,47 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 48,47 Prozent.

Bei 11,12 USD erreichte ETC am 25.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 31.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,82 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1882
-0,0006
-0,05
Japanischer Yen
183,1
-0,3000
-0,16
Britische Pfund
0,8678
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,9227
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
9,2652
-0,0041
-0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street geht es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen