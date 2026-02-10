So lohnend wäre eine Investition in Monero von vor 3 Jahren gewesen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Einstieg in Monero verdienen können.

Monero war am 09.02.2023 152,34 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in XMR vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,564 Monero. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 199,96 USD, da sich der Wert eines Coins am 09.02.2026 auf 335,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 120,00 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net