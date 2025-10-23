|Anlage im Fokus
|
23.10.2025 19:43:13
So lohnend wäre eine Investition in Solana von vor 3 Jahren gewesen
Solana notierte gestern vor 3 Jahren bei 28,02 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in SOL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,69 Solana. Da sich der Wert eines Coins am 22.10.2025 auf 180,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 427,25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 542,73 Prozent angezogen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.04.2025 bei 105,50 USD. Am 18.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 262,13 USD.
Redaktion finanzen.net
