So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 3 Jahren gewesen

Bei einem frühen Investment in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Tron kostete gestern vor 3 Jahren 0,079124 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126 383,57 TRX im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42 832,41 USD, da Tron am 08.09.2026 0,3389 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 328,32 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net