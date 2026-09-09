Entwicklung im Fokus 09.09.2026 11:03:13

So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 3 Jahren gewesen

So lohnend wäre eine Investition in Tron von vor 3 Jahren gewesen

Bei einem frühen Investment in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Tron kostete gestern vor 3 Jahren 0,079124 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 126 383,57 TRX im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42 832,41 USD, da Tron am 08.09.2026 0,3389 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 328,32 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,164
0,0002
0,02
Japanischer Yen
178,72
0,0600
0,03
Britische Pfund
0,8585
-0,0005
-0,06
Schweizer Franken
0,9411
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,1269
0,0038
0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: Asiens Börsen in Rot -- ATX beendet Handel in Rot -- DAX rutscht letztlich ab
Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach. Der heimische Markt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erlitt herbe Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen