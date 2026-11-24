Bei einem frühen Monero-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Monero wurde am 23.11.2025 zu einem Wert von 389,12 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,2570 XMR-Coins. Die gehaltenen Monero wären am 23.11.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 484,28 USD 124,46 USD wert gewesen. Mit einer Performance von +24,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 292,19 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Bei 714,30 USD erreichte Monero am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net