Langzeit-Anlage 20.04.2026 11:03:13

So lukrativ wäre ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre ein Bitcoin-Investment von vor 3 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Anlegern gebracht.

Am 19.04.2023 kostete Bitcoin 28 809,41 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in BTC vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,3471 Bitcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 653,54 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.04.2026 auf 73 906,35 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 156,54 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 62 896,90 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Bitcoin am 06.10.2025 bei 124 774,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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