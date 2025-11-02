So lukrativ wäre ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gewesen

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Anlegern gebracht.

Am 01.11.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,014165 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 705 957,93 POL-Coins Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,1925 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 923,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 259,24 Prozent gestiegen.

Am 08.04.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net