So lukrativ wäre ein Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gewesen
Am 01.11.2020 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,014165 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 705 957,93 POL-Coins Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,1925 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135 923,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 259,24 Prozent gestiegen.
Am 08.04.2025 erreichte POL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1668 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.12.2024 erreicht und liegt bei 0,7155 USD.
