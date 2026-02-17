So lukrativ wäre ein Monero-Investment von vor 5 Jahren gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Monero verdienen können.

Am 16.02.2021 kostete Monero 218,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XMR vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 45,75 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 16.02.2026 14 929,00 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 326,29 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 49,29 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net