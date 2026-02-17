So lukrativ wäre ein Monero-Investment von vor 5 Jahren gewesen

Wachstum oder Verlust? 17.02.2026 11:03:14

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Monero verdienen können.

Am 16.02.2021 kostete Monero 218,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XMR vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 45,75 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 16.02.2026 14 929,00 USD wert gewesen, da der XMR-USD-Kurs bei 326,29 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 49,29 Prozent.

Am 08.04.2025 erreichte XMR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,181
-0,0043
-0,36
Japanischer Yen
182,415
0,7550
0,42
Britische Pfund
0,8725
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9121
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,2306
-0,0327
-0,35
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

