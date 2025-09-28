So lukrativ wäre ein Sui-Investment von vor 1 Jahr gewesen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verdienen können.

Am 27.09.2024 kostete Sui 1,660 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 60,23 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 27.09.2025 191,71 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 3,183 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 91,71 Prozent.

Am 03.10.2024 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,673 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.

Redaktion finanzen.net