|Wachstum oder Verlust?
28.09.2025 11:03:17
So lukrativ wäre ein Sui-Investment von vor 1 Jahr gewesen
Am 27.09.2024 kostete Sui 1,660 USD. Bei einem Investment von 100 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 60,23 Sui. Die gehaltenen Sui wären am 27.09.2025 191,71 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 3,183 USD lag. Das entspricht einem Zuwachs um 91,71 Prozent.
Am 03.10.2024 erreichte SUI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,673 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 04.01.2025 erreicht und liegt bei 5,296 USD.
