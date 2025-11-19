|DOGE-Anlage im Blick
|
19.11.2025 19:43:13
So lukrativ wäre eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren gewesen
Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000123 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81 320 647,31 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 145 809,55 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,1617 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 131 358,10 Prozent erhöht.
Bei 0,1418 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CKA / shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1537
|
-0,0045
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
180,81
|
0,7200
|
|
0,40
|Britische Pfund
|
0,8824
|
0,0017
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9283
|
0,0022
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
8,9882
|
-0,0268
|
|
-0,30
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Protokoll und NVIDIA-Zahlen im Blick: ATX letztlich kräftig im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex notierte letztlich minimal tiefer. Die US-Börsen können sich nicht für eine Richtung entscheiden. Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch uneinheitlich.