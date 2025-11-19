So lukrativ wäre eine Investition in Dogecoin von vor 10 Jahren gewesen

Vor 10 Jahren notierte Dogecoin bei 0,000123 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81 320 647,31 Dogecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 145 809,55 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.11.2025 auf 0,1617 USD belief. Damit hätte sich der Wert der Investition um 131 358,10 Prozent erhöht.

Bei 0,1418 USD erreichte die Kryptowährung am 08.04.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,4673 USD erreichte Dogecoin am 08.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net