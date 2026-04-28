Entwicklung im Fokus 28.04.2026 11:03:13

So lukrativ wäre eine Monero-Investition von vor 1 Jahr gewesen

So lukrativ wäre eine Monero-Investition von vor 1 Jahr gewesen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero gebracht.

Monero notierte am 27.04.2025 bei 233,38 USD. Bei einem XMR-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,4285 Monero. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 380,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,97 Prozent vermehrt.

Am 15.08.2025 fiel XMR auf ein 52-Wochen-Tief bei 235,55 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

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