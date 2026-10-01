|Frühe Investition
|
01.10.2026 19:43:13
So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen
Am 30.09.2023 notierte Solana bei 21,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 46,74 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 118,00 USD 5 515,22 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 451,52 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 234,74 USD und wurde am 02.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1261
|
0,0019
|
|
0,17
|Japanischer Yen
|
177,41
|
-0,2600
|
|
-0,15
|Britische Pfund
|
0,8522
|
0,0003
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9312
|
-0,0030
|
|
-0,32
|Hongkong-Dollar
|
8,8356
|
0,0148
|
|
0,17