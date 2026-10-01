Frühe Investition 01.10.2026 19:43:13

So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen

So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Solana hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.09.2023 notierte Solana bei 21,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 46,74 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 118,00 USD 5 515,22 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 451,52 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 234,74 USD und wurde am 02.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Aleksandra Sova / Shutterstock.com

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