So lukrativ wäre eine Solana-Investition von vor 3 Jahren gewesen

Bei einer frühen Investition in Solana hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 30.09.2023 notierte Solana bei 21,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in SOL investiert hätte, hätte er nun 46,74 Solana. Die gehaltenen Coins wären am 30.09.2026 bei einem SOL-USD-Kurs von 118,00 USD 5 515,22 USD wert gewesen. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 451,52 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von SOL wurde am 06.06.2026 erreicht und liegt bei 62,15 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 234,74 USD und wurde am 02.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net