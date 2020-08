So soll die Litecoin Card Kryptowährungen beim Bezahlen in Geschäften zugänglich machen

Bislang war das Bezahlen mit Kryptowährungen in Geschäften äußerst kompliziert und mit großen Hindernissen verbunden. Dem soll mit der Litecoin Card nun ein Ende gesetzt werden. Die Debitkarte soll das Bezahlen mit Kryptowährungen für die breite Masse zugänglich machen.

• Bezahlen mit Litecoin plus zwölf weiteren Kryptowährungen• Litecoin unter den Top 10 aller Kryptowährungen• Vorerst beschränkt auf US-Dollarraum

Die Litecoin Foundation möchte mit der neuen Debitkarte von Visa sämtliche Bezahlvorgänge mit Litecoin, aber auch mit zwölf weiteren Kryptowährungen deutlich vereinfachen. Überall dort, wo Visa akzeptiert wird, soll man auch mit der Litecoin Card bezahlen können.

Litecoin als kleiner Bruder von Bitcoin

Litecoin wird laut BTC Direct, einer der größten Börsen für Kryptowährungen, oftmals auch als den kleinen Bruder von Bitcoin bezeichnet, da die beiden Kryptowährungen sehr viele Ähnlichkeiten aufweisen. Genau wie Bitcoin möchte Litecoin demnach eine dezentrale, weit akzeptierte Währung werden. Allerdings werden die Transaktionsblöcke bei Litecoin viermal schneller erstellt als bei Bitcoin, weshalb weniger Zeit für die Verarbeitung benötigt wird. Theoretisch ist Litecoin vier Mal schneller als Bitcoin.

Registrierung für Litecoin-Nutzer eröffnet

Das Krypto-Projekt Litecoin befindet sich laut Cointelegraph, einer Informationsplattform über Blockchain-Technologien und Kryptowährungen, unter den Top 10 aller Kryptowährungen und genießt in der gesamten Branche eine der größten Anhängerschaften. Nun möchte Litecoin mit einer Debitkarte den Nutzern die Rahmenbedingungen schaffen, überall ihre Litecoin plus zwölf weitere Kryptowährungen ausgeben zu können. Die neue Debitkarte soll laut Cointelegraph in ein paar Wochen auf den Markt kommen. Litecoin-Nutzer können sich aber schon für die neue Karte registrieren. Knapp 300 Nutzer sollen sich demnach schon registriert haben.

Kommt im zweiten Anlauf der Erfolg?

Der Erfinder von Litecoin, Charlie Lee, verrät gegenüber Cointelegraph, dass dies bereits der zweite Versuch sei, eine Litecoin-Debitkarte auf den Markt zu bringen. Beim ersten Versuch wurde laut Charlie Lee zusammen mit dem Unternehmen "LitePay" an einer Debitkarte gearbeitet. Der Versuch sei aber letztendlich daran gescheitert, dass LitePay Insolvenz anmelden musste. Somit erhält das Krypto-Projekt Litecoin nun im zweiten Anlauf die erste eigene Visa-Debitkarte.

Laut der deutschsprachigen Medienplattform BTC-Echo kann die Litecard zwar einerseits mit verschiedenen Kryptowährungen aufgeladen werden, andererseits ist sie vorerst auf den US-Dollarraum beschränkt. Auch Apple und Google Pay sollen laut BTC-Echo die neue Zahlungsoption unterstützen.

