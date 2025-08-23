So viel Gewinn hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Hedera Investoren gebracht.

Am 22.08.2024 lag der Kurs von Hedera bei 0,055320 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in HBAR investiert worden wären, hätte man nun 180 765,96 Hedera im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 22.08.2025 bei einem HBAR-USD-Kurs von 0,2565 USD 46 360,49 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 363,60 Prozent zugenommen.

Am 04.11.2024 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net