So viel Gewinn hätte ein Investment in Hedera von vor 1 Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Hedera gebracht.

Hedera wurde am 05.09.2024 bei 0,048138 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in HBAR investiert hätte, befänden sich nun 20 773,65 Hedera in seinem Portfolio. Mit dem HBAR-USD-Kurs vom 05.09.2025 gerechnet (0,2184 USD), wäre die Investition nun 4 537,75 USD wert. Das entspricht einem Plus von 353,77 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.11.2024 bei 0,042446 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net