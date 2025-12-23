So viel Gewinn hätte ein Investment in Monero von vor 3 Jahren abgeworfen

Monero notierte am 22.12.2022 bei 145,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XMR investiert hätte, befänden sich nun 6,870 Monero in seinem Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 22.12.2025 gerechnet (462,88 USD), wäre die Investition nun 3 179,79 USD wert. Das entspricht einem Plus von 217,98 Prozent.

Am 26.12.2024 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 188,79 USD. Bei 477,25 USD erreichte Monero am 20.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net