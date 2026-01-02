UNI-Investment 02.01.2026 11:03:14

So viel Gewinn hätte ein Investment in Uniswap von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Uniswap-Investment gewesen.

Uniswap war gestern vor 3 Jahren 5,242 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in UNI investiert hat, hat nun 1 907,80 Uniswap im Depot. Da sich der Wert von Uniswap am 01.01.2026 auf 5,800 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 064,99 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,65 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,29 USD.

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

