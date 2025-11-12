So viel Gewinn hätte ein Kauf des Fartcoins vor einem Jahr eingebracht!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vor rund einem Jahr ist der Fartcoins als Newcomer am Markt gestartet und hat seitdem einen sagenhaften Aufstieg vollzogen, mit dem die meisten am Anfang wohl kaum gerechnet haben. An dieser Stelle stellt sich die Frage, wie hoch der Gewinn in der Realität ausgefallen wäre und ob sich auch zum aktuellen Zeitpunkt noch ein Kauf des Fartcoins lohnt oder ob doch lieber in eine vollkommen andere Kryptowährung investiert werden sollte.

Fartcoins: vom Newcomer zum Renditekracher!

Der Ursprung des Fartcoins liegt, wie der Name schon vermuten lässt, in einer spaßigen Idee, die am Markt gelauncht wurde und seitdem für starke Gewinne in den Taschen der Käufer gesorgt hat. Derzeit steht der Meme-Coin bei einem Preis von knapp über 0,28 US-Dollar, in Verbindung mit einer Marktkapitalisierung von rund 284 Millionen US-Dollar. Damit belegt der Meme-Coin den Platz 149 im Ranking aller Kryptowährungen, gemessen an der jeweiligen Marktkapitalisierung. Blick man an dieser Stelle auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage, dann steht ein Plus im Kurs von 3,6 Prozent zu Buche. Im Gegenzug dazu steht die Entwicklung eines Monats mit 37 Prozent im Minus.

Mit solch einer Entwicklung steht der Fartcoin allerdings nicht alleine da, denn auch eine Vielzahl weiterer Kryptowährungen hat in den vergangenen Tagen und Wochen eine Achterbahn an den Tag gelegt. Ein Beispiel dafür ist der Bitcoin, mit einem Verlust von mehr als 12 Prozent innerhalb von einem Monat, sowie einem Verlust von zwei Prozent innerhalb von einer Woche. Ethereum schließt sich an dieser Stelle mit einem Verlust von rund 20 Prozent in einem Monat unmittelbar an. Der BNB-Token steht sogar bei einem Verlust von mehr als 25 Prozent, Tendenz steigend.

Wie viel Gewinn hätte der Fartcoin in einem Jahr gebracht?

Doch wie viel Gewinn hätte nun ein Kauf des Fartcoin vor einem Jahr gebracht, wenn man ihn bis heute gehalten hätte? Blickt man an dieser Stelle genau ein Jahr zurück, dann lag der Preis für einen Meme-Coin bei 0,135 US-Dollar. Im Vergleich zum aktuellen Preis von 0,28 US-Dollar hat sich der Fartcoin mehr als verdoppelt. Aus einem anfänglichen Investment von 1.000 US-Dollar wären damit innerhalb von einem Jahr 2.070 US-Dollar entstanden. An dieser Stelle gilt es anzufügen, dass die Entwicklung einen weiteren Monat davor noch viel deutlicher ausgefallen wäre, denn da lag der Preis noch bei 0,003 US Dollar. Die Renditeentwicklung hätte unter diesen Voraussetzungen bei Fast Faktor 100 gelegen.

Eine Vielzahl von Experten und Analysten ist sich an dieser Stelle allerdings einig: die ganz große Entwicklung des Fartcoin ist aller Voraussicht nach bereits vorüber. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen. Ein Beispiel dafür ist der Meme-Coin Bitcoin Hyper, der erst vor wenigen Wochen neu auf den Markt gedrungen ist und noch nicht einmal ein Listing an einer Kryptobörse innehat, was gleichzeitig ein hohes Wachstumspotenzial mit sich bringt. Doch was verbirgt sich hinter Bitcoin Hyper?

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative zum Fartcoin!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

