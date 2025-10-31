|Wachstum oder Verlust?
|
31.10.2025 19:43:13
So viel Gewinn hätte eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen
Gestern vor 5 Jahren kostete ein Chainlink 11,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,13 LINK im Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 30.10.2025 gerechnet (16,79 USD), wäre die Investition nun 1 513,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,37 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 04.11.2024 bei 10,24 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 29,48 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1526
|
-0,0042
|
|
-0,37
|Japanischer Yen
|
177,557
|
-0,7230
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8773
|
-0,0022
|
|
-0,25
|Schweizer Franken
|
0,9272
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9573
|
-0,0304
|
|
-0,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.