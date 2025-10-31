Wachstum oder Verlust? 31.10.2025 19:43:13

So viel Gewinn hätte eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Chainlink-Engagement gewesen.

Gestern vor 5 Jahren kostete ein Chainlink 11,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 90,13 LINK im Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 30.10.2025 gerechnet (16,79 USD), wäre die Investition nun 1 513,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 51,37 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LINK am 04.11.2024 bei 10,24 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 15.12.2024 bei 29,48 USD.

Redaktion finanzen.net

