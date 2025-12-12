So viel Gewinn hätte eine Chainlink-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Chainlink verdienen können.

Gestern vor 5 Jahren wurde Chainlink bei 11,66 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 85,79 Chainlink. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 206,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 11.12.2025 auf 14,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 20,70 Prozent vermehrt.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 10,90 USD. Am 15.12.2024 stieg Chainlink auf ein 52-Wochen-Hoch bei 29,48 USD.

