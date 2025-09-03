|DOGE-Performance im Fokus
|
03.09.2025 19:43:12
So viel Gewinn hätte eine Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Dogecoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,099074 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in DOGE investiert hat, hat nun 1 009,35 Dogecoin im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 216,91 USD, da sich der Wert von Dogecoin am 02.09.2025 auf 0,2149 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 116,91 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von DOGE liegt derzeit bei 0,092473 USD und wurde am 06.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 08.12.2024 erreicht und liegt bei 0,4673 USD.
Redaktion finanzen.net
