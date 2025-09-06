|Wertentwicklung geprüft
|
06.09.2025 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht
Am 05.09.2024 notierte VeChain bei 0,020623 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in VET investiert hat, hat nun 48 490,26 VeChain im Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 05.09.2025 auf 0,023586 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 143,69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,37 Prozent angewachsen.
Am 22.06.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,019283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0,078697 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1715
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
172,77
|
0,0100
|
|
0,01
|Britische Pfund
|
0,8676
|
0,0000
|
|
0,00
|Schweizer Franken
|
0,9353
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
9,1346
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktzahlen: ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- Handel in Asien endet mit Aufschlägen
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Freitag Verluste. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen zeigten sich nach neuen Bestmarken schwächer. In Fernost dominierten die Käufer.