So viel Gewinn hätte eine Investition in VeChain von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einer frühen Investition in VeChain hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.09.2024 notierte VeChain bei 0,020623 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in VET investiert hat, hat nun 48 490,26 VeChain im Portfolio. Da sich der Wert von VeChain am 05.09.2025 auf 0,023586 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 143,69 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 14,37 Prozent angewachsen.

Am 22.06.2025 fiel VET auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,019283 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 03.12.2024 bei 0,078697 USD..

Redaktion finanzen.net