So viel Gewinn hätte eine Uniswap-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Uniswap wurde am 11.12.2020 zu einem Wert von 2,968 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 33,69 Uniswap im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,04 USD, da Uniswap am 11.12.2025 5,551 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +87,04 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.12.2024 erreicht und liegt bei 17,45 USD.
