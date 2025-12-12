Lohnender UNI-Einstieg? 12.12.2025 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Uniswap-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Uniswap-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Uniswap eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Uniswap wurde am 11.12.2020 zu einem Wert von 2,968 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in UNI investiert worden wären, hätte man nun 33,69 Uniswap im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,04 USD, da Uniswap am 11.12.2025 5,551 USD wert war. Daraus ergibt sich eine Performance von +87,04 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Uniswap am 08.04.2025 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 13.12.2024 erreicht und liegt bei 17,45 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1737
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
182,997
0,3870
0,21
Britische Pfund
0,878
0,0014
0,15
Schweizer Franken
0,9336
0,0006
0,07
Hongkong-Dollar
9,1396
0,0042
0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen