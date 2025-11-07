So viel Gewinn wäre mit Dogecoin entstanden, hätte man vor 10 Jahren investiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Dogecoin gehört zu den größten Kryptowährungen am Markt und ist zugleich der Memecoine, der zugleich die längste Historie vorzuweisen hat. Doch die größte Wachstumsphase hatte der Dogecoin nicht in den vergangenen Wochen, sondern insbesondere in seiner Anfangsphase. Daher schauen wir uns in diesem Beitrag genauer an, wie hoch der Gewinn ausgefallen wäre, hätte man vor 10 Jahren bereits investiert.

Der Dogecoin steht derzeit deutlich unter Druck

In der letzten Zeit stand der Dogecoin deutlich unter Druck. Blickt man Beispielsweise auf die vergangenen 7 Tage, dann steht der Memecoine mit rund 3 Prozent im Minus. Das wahre Ausmaß wird allerdings erst dann sichtbar, wenn man auf die vergangenen 4 Wochen zurückblickt. Der Kursverlust liegt in diesem Zeitraum bei mehr als 30 Prozent. In Verbindung mit einem aktuellen Preis von 0,18 US Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt zudem bei rund 27 Milliarden US Dollar, was Platz 9 in der Rangliste aller Kryptowährungen bedeutet.

Mit solch herben Einschnitten steht der Dogecoin in den letzten Tagen allerdings keineswegs alleine da, denn auch eine Vielzahl weiterer Altcoins hat in den letzten Tagen und Wochen stark an Wert verloren. Ein Beispiel dafür ist Ethereum, mit einem Kursverlust von mehr als 24 Prozent in den vergangenen 30 Tagen. Direkt daran knüpft Solana mit einem Verlust von rund 30 Prozent an, der XRP-Token zudem mit knapp unter 20 Prozent. Doch nun ein Blick auf die Entwicklung von Dogecoin, die ein Investment vor 10 Jahren mit sich gebracht hat.

10 Jahre Dogecoin mit starken Kursgewinnen

Vor ziemlich genau 10 Jahren lag der Preis für einen Dogecoin deutlich unter dem aktuellen, allerdings auch wesentlich höher als noch zum Initialen Börsenlisting. Blickt man genauer auf den damaligen Preis vor 10 Jahren, dann lag dieser bei 0,00015 US-Dollar. Heute liegt der Preis für einen Dogecoin trotz der deutlichen Verluste in den letzten Tagen, wie bereits erwähnt, bei gerundet 0,18 US-Dollar. Damit hat der Meme-Coin innerhalb von 10 Jahren eine Entwicklung von Faktor 1.200 an den Tag gelegt, was mit dem entsprechenden Anfangsinvest bis heute für ein kleines Vermögen gesorgt hat. Aus einem anfänglichen Investment von 100 Euro wurden damit 120.000 US-Dollar. Lohnt es sich damit, auch jetzt noch in den Dogecoin zu investieren?

Lohnt es sich noch, in den Dogecoin zu investieren?

Die große Frage an dieser Stelle ist, ob sich ein Investment in den Dogecoin zum aktuellen Zeitpunkt noch lohnt, oder ob doch lieber die Finger davon gelassen werden. Langfristig betrachtet sind sich Analysten und Experten aus dem Kryptobereich einig, dass sich ein Investment in den Dogecoin als lohnend erweisen wird. Ein Kurs von 1 US-Dollar wird in diesem Zusammenhang als sehr realistisch erachtet, auch wenn es auf diesem Weg noch zu einigen Korrekturen kommen wird. Als größter Treiber wird in diesem Zusammenhang die Zulassung eines ersten Spot-ETF erachtet.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative zum Dogecoin!

Bitcoin Hyper gehört zu den jungen Token, denen derzeit ein sehr hohes Potenzial zugerechnet wird und zugleich für eine Innovation am Kryptomarkt sorgt. Ein wesentlicher Punkt für das hohe Potenzial des Newcomers ist die geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Bitcoins bei rund 2,3 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt. Experten gehen daher davon aus, dass der im Presale befindliche Tokens ein Potenzial von Faktor 100 mit sich bringt.

Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit beim Kauf geboten, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund einem halben Tag. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

