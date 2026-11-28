|Frühes Investment
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28.11.2026 19:43:14
So viel hätte eine Hedera-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Am 27.11.2025 notierte Hedera bei 0,1472 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6 793,00 HBAR im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 365,55 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.11.2026 auf 0,053812 USD belief. Damit wäre das Investment um 63,45 Prozent gesunken.
Am 24.11.2026 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,050233 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Hedera am 03.12.2025 bei 0,1463 USD.
Redaktion Finanzen.net
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