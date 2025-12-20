So viel hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hedera-Einstieg verlieren können.

Hedera kostete gestern vor 5 Jahren 0,3908 USD. Bei einem HBAR-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 558,71 Hedera in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 286,64 USD, da Hedera am 19.12.2025 0,1120 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,34 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 0,1051 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 17.01.2025 bei 0,3748 USD.

Redaktion finanzen.net