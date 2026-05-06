Investition unter der Lupe 06.05.2026 19:43:14

So viel hätte eine Investition in Tether von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätte eine Investition in Tether von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tether-Einstieg gewesen.

Tether kostete gestern vor 3 Jahren 1,001 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in USDT investiert worden wären, hätte man nun 998,85 Tether im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 998,68 USD wert gewesen, da sich der USDT-USD-Kurs auf 0,9998 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,13 Prozent.

Am 04.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Am 10.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net

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