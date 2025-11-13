Performance der Investition 13.11.2025 19:43:13

So viel hätte eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 12.11.2024 lag der Kurs von USD Coin bei 0,9999 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in USDC investiert hat, hat nun 100,01 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,02 USD, da USD Coin am 12.11.2025 1,000 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 0,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com

