|Performance der Investition
|
13.11.2025 19:43:13
So viel hätte eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr eingefahren
Am 12.11.2024 lag der Kurs von USD Coin bei 0,9999 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in USDC investiert hat, hat nun 100,01 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 100,02 USD, da USD Coin am 12.11.2025 1,000 USD wert war. Das entspricht einem Anstieg um 0,02 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9992 USD und wurde am 03.06.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 19.01.2025 bei 1,001 USD..
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,164
|
0,0048
|
|
0,41
|Japanischer Yen
|
179,7
|
0,3400
|
|
0,19
|Britische Pfund
|
0,8821
|
-0,0007
|
|
-0,08
|Schweizer Franken
|
0,9219
|
-0,0031
|
|
-0,33
|Hongkong-Dollar
|
9,0447
|
0,0367
|
|
0,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegen sich auf rotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.