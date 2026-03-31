So viel hätte eine Stellar-Investition von vor 5 Jahren gekostet

Stellar wurde am 30.03.2021 zu einem Wert von 0,4059 USD gehandelt. Bei einem XLM-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24 638,98 Stellar. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 120,73 USD, da sich der Wert von Stellar am 30.03.2026 auf 0,1672 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,79 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1470 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net