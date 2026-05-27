|Entwicklung der Anlage
|
27.05.2026 19:43:13
So viel hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gekostet
Am 26.05.2023 kostete Tether 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,62 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 998,15 USD, da Tether am 26.05.2026 0,9985 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,18 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1624
|
-0,0008
|
|
-0,07
|Japanischer Yen
|
185,46
|
0,1700
|
|
0,09
|Britische Pfund
|
0,8658
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9151
|
0,0011
|
|
0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,1066
|
-0,0081
|
|
-0,09
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schlussendlich stabil -- Wall Street gespalten -- Asiatische Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt traten am Mittwoch auf der Stelle. Für den Dow geht es aufwärts auf ein Rekordhoch. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte größtenteils mit Verlusten.