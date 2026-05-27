So viel hätte eine Tether-Investition von vor 3 Jahren gekostet

Am 26.05.2023 kostete Tether 1,000 USD. Bei einem USDT-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,62 Tether. Das Investment hätte nun einen Wert von 998,15 USD, da Tether am 26.05.2026 0,9985 USD wert war. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,18 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 04.02.2026 erreicht und liegt bei 0,9977 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 10.10.2025 erreicht und liegt bei 1,002 USD.

Redaktion finanzen.net