So viel hätte eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen USD Coin-Investment gewesen.

USD Coin notierte am 26.10.2021 bei 1,000 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in USDC zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 999,97 USD Coin. Die gehaltenen USD Coin wären am 03.06.2026 999,74 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9998 USD lag. Damit wäre das Investment 0,03 Prozent weniger wert.

Bei 0,9995 USD erreichte die Kryptowährung am 31.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1,000 USD erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net