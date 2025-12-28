|Rentabler WLD-Einstieg?
|
28.12.2025 19:43:14
So viel hätte eine Worldcoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Worldcoin war am 27.12.2024 2,182 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 458,27 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 234,80 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 27.12.2025 auf 0,5124 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 234,80 USD entspricht einer negativen Performance von 76,52 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4789 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 06.01.2025 erreicht und liegt bei 2,617 USD.
Redaktion finanzen.net
