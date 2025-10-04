Entwicklung im Blick 04.10.2025 11:03:18

So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient

So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen VeChain-Engagements gewesen.

Am 03.10.2024 wurde VeChain bei 0,022114 USD gehandelt. Bei einem VET-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 452 209,59 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,023731 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 731,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7,31 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1742
0,0022
0,19
Japanischer Yen
173,1
0,5800
0,34
Britische Pfund
0,873
0,0010
0,11
Schweizer Franken
0,9339
-0,0005
-0,05
Hongkong-Dollar
9,1363
0,0166
0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:54 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.10.25 Bitcoin, Ether & Co. im September 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.10.25 Rohstoffe im 3. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

Zinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen