|Entwicklung im Blick
|
04.10.2025 11:03:18
So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient
Am 03.10.2024 wurde VeChain bei 0,022114 USD gehandelt. Bei einem VET-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 452 209,59 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,023731 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 731,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7,31 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1742
|
0,0022
|
|
0,19
|Japanischer Yen
|
173,1
|
0,5800
|
|
0,34
|Britische Pfund
|
0,873
|
0,0010
|
|
0,11
|Schweizer Franken
|
0,9339
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1363
|
0,0166
|
|
0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinshoffnung: ATX geht deutlich fester ins Wochenende --DAX schließt knapp im Minus -- Wall Street beendet Handel uneins -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Freitagshandel
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag von seiner freundlichen Seite. Der deutsche Aktienmarkt drehte unterdessen ins Minus. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.