So viel hätten Anleger an einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verdient

Am 03.10.2024 wurde VeChain bei 0,022114 USD gehandelt. Bei einem VET-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 452 209,59 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der VET-USD-Kurs gestern auf 0,023731 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 731,27 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +7,31 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.06.2025 bei 0,019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net