|APT-Performance im Blick
|
21.09.2025 11:03:14
So viel hätten Anleger mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren
Aptos kostete am 20.09.2024 7,310 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 136,80 Aptos im Depot. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 4,622 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 632,33 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 632,33 USD, was einer negativen Performance von 36,77 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Am 06.12.2024 erreichte Aptos sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 14,70 USD.
Redaktion finanzen.net
